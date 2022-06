Martina Trevisan, il suo Roland Garros finisce in semifinale: Coco Gauff diventa la più giovane finalista di sempre

02 giugno 2022 a

a

a

Un torneo magnifico che termina in semifinale, quello di Martina Trevisan. Nonostante la sconfitta contro Coco Gauff, la tennista italiana può essere molto contenta di essere arrivata tra le prime quattro del Roland Garros, giocando forse il miglior tennis della sua carriera. Nonostante la sconfitta la Trevisan sale al numero 26 del mondo e porta a casa un montepremi importante.

Il demone, una terribile malattia e il tentativo di farsi male: Martina Trevisan, cosa nasconde il suo passato

Il 6-3, 6-1 finale è un risultato pesante rispetto a quello che si è visto in campo: soprattutto nel primo tempo la tennista italiana è stata brava a costruirsi delle occasioni per andare in vantaggio, ma l’avversaria ha tenuto botta e alla lunga la maggior freschezza atletica ha fatto la differenza. La Trevisan ha infatti avuto bisogno anche di un medical timeout: fosse stata al meglio, avrebbe probabilmente potuto lottare ancora di più, ma resta comunque la soddisfazione di essere arrivata fino in semifinale del Roland Garros.

Jannik Sinner, dal dominio al ritiro: delusione a Parigi, cosa gli è successo

Tra l’altro dall’altra parte della rete c’era un’avversaria di tutto rispetto: la Gauff è considerata la ragazzina prodigio del tennis americano e adesso a soli 18 anni è diventata la più giovane finalista dello Slam che si disputa sulla terra rossa francese. Nell’atto conclusivo del torneo sfiderà la Swiatek, numero 1 al mondo che al momento sembra un rullo compressore, il che rende la sfida con la Gauff ancora più avvincente.

Pioggia di milioni per Jannik Sinner, la firma che gli stravolge la vita: quanto guadagnerà in 10 anni, cifre mostruose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.