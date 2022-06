Cuadrado, rottura totale con la Juve e feroce "tradimento": con chi starebbe per firmare

06 giugno 2022 a

Le strade di Juan Cuadrado e della Juventus potrebbero dividersi. Il rinnovo del colombiano è scattato in automatico: ha quindi un altro anno di contratto a 5 milioni di euro, ma i bianconeri gli hanno proposto un biennale da 3 milioni a stagione più bonus. Il 34enne ha però rifiutato l’offerta e se non dovesse raggiungere un accordo allora potrebbe partire già quest’estate, nonostante per Allegri si tatti di una pedina fondamentale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento le parti sono parecchio distanti: “Nel computo delle valutazioni generali - si legge - Cuadrado rientra tra quei giocatori cedibili per logiche economiche, sulla stessa linea di Rabiot o Alex Sandro: la cessione, in fin dei conti, porterebbe a un notevole risparmio sulle spese di calciatori che difficilmente andrebbero oltre la scadenza del proprio contratto”. La novità è rappresentata dal tatto che l’Inter sarebbe alla finestra.

“Marotta da tempo è un estimatore di Cuadrado, e a Inzaghi serve un rinforzo in fascia”, è la teoria della Gazzetta dello Sport. Si tratterebbe di un cambio di casacca piuttosto clamoroso, anche se al momento l’ipotesi Inter sembra piuttosto remota. Nel caso in cui davvero il colombiano dovesse finire sul mercato è infatti probabile che la Juve spinga per venderlo all’estero, magari in Premier League, dove Cuadrado potrebbe avere diversi estimatori.

