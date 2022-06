Gigio Donnarumma "cacciato" da Navas: "Non vedo altre opzioni". Choc al Psg: mercato, cosa può accadere

08 giugno 2022 a

a

a

Come ogni estate ormai da un lustro a questa parte, eccoci qui a parlare di Gigio Donnarumma, il portiere ex Milan e ora in forza al Psg, il portiere di molte luci ed altrettante ombre. Fortissimo, per carità. Eppure quest'anno la sua parabola pare essersi incrinata. E parecchio. Si pensi alla sciagurata partita di Champions League contro il Real Madrid.

Insomma, per Gigio non è stato un anno facile: a Parigi infatti ha dovuto convivere con Keylor Navas, il costaricano amatissimo dallo spogliatoio e dai tifosi, e con lui si è dovuto dividere quasi equamente la maglia da titolare. E se ne è lamentato, Gigio, spiegando che senza continuità è difficile trovare buone prestazioni (e, francamente, lo abbiamo visto anche in nazionale).

"Gigio Donnarumma? Secondo me...": la sconcertante ipotesi di Roberto Mancini sul portiere

Queste le necessarie premesse per spiegare perché Gigio è tornato al centro delle voci di mercato. Necessarie premesse a cui se ne deve aggiungere una terza, ovvero le recenti parole proprio di Keylor Navas, il quale ha fatto sapere di voler restare a Parigi, al contrario di quanto era trapelato nei mesi precedenti. Il portiere ha parlato dal ritiro del Costa Rica ed è stato chiarissimo: "Ho due anni di contratto e non vedo altre opzioni alla mia permanenza qui. Io sono sempre stato un combattente, mi piacciono le sfide. In nessuna squadra c’è la garanzia di giocare. È normale che non piaccia avere la concorrenza di un altro giocatore per una maglia da titolare, come successo la scorsa stagione. Ma per lasciare un club devono succedere diverse cose e al momento non valuto questa possibilità", ha concluso. Parole chiarissime.

Per Gigio Donnarumma tutt'altro che campo libero. E così ecco ripresentarsi i pensieri del portiere, conscio del fatto che un altro anno senza la maglia da titolare garantita potrebbe costargli tanto, forse tantissimo. E anche la Juventus torna a pensare al portiere azzurro, spinta dai tifosi che invocano l'arrivo di Gigio da tempo dopo le molte ombre nella stagione di Wojciech Szczesnky. Tutto è possibile. Anche perché, ufficialmente, il calciomercato non è nemmeno ancora aperto...

"Ne ha altre nove, resta qui": la fucilata, così Roberto Mancini ha 'sistemato' Donnarumma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.