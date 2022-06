Inghilterra-Italia, Gareth Southgate si sfoga: "Al chiuso? Imbarazzante per il nostro Paese"

11 giugno 2022 a

Il ct della Nazionale inglese, Gareth Southgate non usa giri di parole e va dritto al punto: "Giocare Inghilterra-Italia senza pubblico è una cosa imbarazzante per il nostro Paese". Alla base delle porte chiuse c'è una questione chiara: i disordini avvenuti in occasione della finalissima di Euro 2020 all'esterno dello stadio di Wembley. La partita di Nations League si giocherà infatti al Molineux di Wolverhampton. M ail ct inglese è amareggiato e così a poche ore dal calcio di inizio afferma: "Questa situazione – le parole del ct inglese in conferenza stampa – è molto imbarazzante per il nostro Paese, anche perché la maggior parte delle persone che si sono rese protagoniste di quei disordini non sono tifosi di calcio. Di questa cosa se n'è parlato anche troppo".

Southgate prova anche a ridimensionare le bravate dei tifosi inglesi fuori dagli stadi: "La maggior parte dei sostenitori che ci hanno seguito a Monaco di Baviera si sono comportati benissimo". Ma quanto accaduto poco prima di Inghilterra-Italia non si può scordare ed è per questo motivo che l'Uefa è intervenuta per imporre le porte chiuse per questo nuovo match tra i Leoni e gli Azzurri. Per l'Inghilterra questo sarà un test fondamentale in vista del Mondiale in Qatar.

Noi invece resteremo a guardare aggrappandoci alle ultime parole di Roberto Mancini: "Proviamo a vincere l'Europeo e i prossimi Mondiali del 2026". Sempre se riusciremo ad andarci...

