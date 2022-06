Alessandro Del Pietro, vedete questa foto? Dove l'hanno beccato: un "blitz" imprevedibile

12 giugno 2022 a

a

a

Il matrimonio di Britney Spears è stato uno degli eventi mondani più seguiti e chiacchierati degli ultimi tempi. La popstar si è sposata per la terza volta: a Los Angeles ha detto sì al personal trainer Sam Asghari, con cui fa coppia da un po'. In Italia, a incuriosire i suoi fan è stata soprattutto la presenza di Alessandro Del Piero alle nozze. Cosa ci faceva tra gli invitati? Da qualche anno a questa parte l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italia sarebbe legato da un forte rapporto di amicizia a Sam Asghari.

Britney Spears si sposa, l'ex marito irrompe alla festa: "Ora ti rovino", un video drammatico | Guarda

Da diverso tempo ormai Del Piero si è trasferito con la sua famiglia a Los Angeles: lì ha aperto un ristorante e si occupa pure della squadra di calcio Juventus Academy. Proprio grazie a queste esperienze avrebbe conosciuto l'attuale marito di Britney Spears. Qualche settimana fa Asghari ha condiviso su Instagram uno scatto insieme a Del Piero, definendolo un amico fraterno. Ecco il motivo dell'invito al matrimonio. Tra gli altri invitati Madonna, Donatella Versace, Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez.

"Ho rischiato di morire". Alberto Angela e la rivelazione mai fatta prima: "È un miracolo se sono vivo"

Per Britney, comunque, non si tratta delle prime nozze. La nota cantante si è sposata la prima volta nel 2004 con un amico di infanzia, Jason Alexander, ma l’unione è terminata solo 55 ore dopo il sì. Poi ci sono state le nozze col ballerino Kevin Federline. Ma anche in quel caso l'unione non è andata a buon fine. Il matrimonio è durato dal 2004 al 2007 e la coppia ha avuto anche due figli. Di recente la Spears aveva annunciato di essere in attesa del terzo figlio da Sam Asghari, anche se poi ha raccontato di avere avuto un aborto spontaneo.

Melissa Satta, Boateng si sposa con Valentina ma... "Sfregio alla ex": ma davvero? | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.