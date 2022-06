Leao, "tanto non rinnova": schiaffo dell'agente al Milan, l'incontro stravolge il calciomercato

16 giugno 2022 a

Milan, è ora di fare sul serio sul mercato. Passato tra le mani di RedBird e del suo numero uno, Gerry Cardinale, il Diavolo è ancora bloccato sul mercato. Di nomi oramai ne circolano vari, e se intanto Divock Origi è un sicuro arrivo dal Liverpool, piace sempre Nicolò Zaniolo della Roma, che chiede non meno di 40 milioni. E poi c’è il primo obiettivo da blindare: il nome è quello di Rafael Leao, già inseguito da altre top. Scrive La Stampa che la società vorrebbe prolungare fino al 2026, offrendo un ritocco d'ingaggio robusto, ma ritenuto iniquo dai manager del portoghese, intenzionato comunque a sedersi a un tavolo solo dopo la chiusura della sessione di mercato. Il rischio di entrare in un imbuto è concreto, ma per adesso c'è la blindatura assicurata da una clausola rescissoria di 150 milioni.

Milan-Leao, la volontà è quella di proseguire - Aggiunge La Gazzetta dello Sport, che la volontà di entrambi è quella di proseguire insieme oltre il 30 giugno 2024, giorno in cui scade l'attuale contratto dell'attaccante portoghese. In casa Napoli, invece, scrive ancora La Stampa, Victor Osimhen preoccupa, perché non chiude le porte alle voci che lo vogliono in Spagna e Inghilterra: “Non credo - si limita a osservare - sia il momento giusto per parlarne”. Più delle parole del 23enne nigeriano, a far da scudo, al momento, è una valutazione rigidissima di 100 milioni, sufficiente a scoraggiare anche i più ricchi top club, dopodiché qualche timore serpeggia se è vero che sono stati avviati sondaggi sia per Gianluca Scamacca del Sassuolo sia per Armando Broja del Southampton. Prima pietra delle ricostruzione offensiva è Federico Bernardeschi, svincolato dalla Juventus.

Inter, chiuso per Asllani ora si lavora a Dybala e Lukaku - In casa Inter, chiuso per Asllani dell’Empoli per 14 milioni, si lavora alla chiusura per Paulo Dybala e al ritorno di Lukaku. L’a.d. Beppe Marotta offre 10 milioni per il prestito oneroso, ma il Chelsea ne pretende 23, la speranza è chiudere a 16, ma il doppio colpo in attacco potrà essere annunciato solo dopo le cessioni di Vidal e Sanchez, mentre c'è più tempo per una nuova collocazione di Edin Dzeko.

