Azovstal, l'oligarca Akhmetov denuncia Putin

L'oligarca ucraino e uomo più ricco del Paese, Rinat Akhmetov, proprietario della squadra di calcio dello Shakhtar Donetsk protagonista di successi nazionali e internazionali negli anni Duemila, ha intentato una causa contro la Russia presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo per sequestro di beni. Il ricorso del fondatore e azionista di System Capital Management (Scm) group, si legge in una nota della società, è stato depositata alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Federazione russa "per gravi violazioni dei suoi diritti di proprietà in occasione dell'aggressione non provocata della Russia all'Ucraina". "Oltre all'incalcolabile sofferenza umana che ha causato, l'invasione della Russia - sottolinea la società - ha portato alla massiccia distruzione delle infrastrutture ucraine. Il bombardamento del complesso siderurgico Azovstal a Mariupol", di cui Akhmetov è uno dei principali azionisti, "da parte dell'artiglieria russa che cerca di eliminare le ultime vestigia della resistenza ucraina in quella città è diventato un simbolo internazionale del disprezzo della Russia per il diritto internazionale e i diritti umani. Come proprietario di Azovstal e di molte altre strutture industriali che sono state prese di mira dalle forze armate russe invasori, Akhmetov cerca di garantire che la Russia sia ritenuta responsabile della distruzione che sta provocando in tutta l'Ucraina".

Parallelamente al ricorso, Akhmetov "ha presentato una richiesta urgente di misure provvisorie, chiedendo un ordine del tribunale che impedisse alla Russia di impegnarsi in ulteriori blocchi, saccheggi, deviazioni e distruzione di grano e acciaio prodotti dalle società di Scm. Akhmetov chiede alla Corte di inviare un messaggio chiaro alla Russia che i suoi contributi alla crisi della sicurezza alimentare e le sue misure per paralizzare ulteriormente l'economia ucraina non saranno tollerati". Data l'urgenza e la gravità della questione, Akhmetov ha chiesto "che al caso venga concesso lo status di priorità". L'oligarca ucraino ha anche chiesto "alla Corte di applicare la sua procedura pilota a questo caso, poiché la causa principale delle violazioni dei diritti di Akhmetov - aggressione russa, distruzione ed espropriazione di proprietà - ha avuto conseguenze devastanti simili per gli imprenditori in tutta l'Ucraina".

Il male, sottolinea l'oligarca ucraino nella nota, "non può rimanere impunito. I crimini della Russia contro l'Ucraina e il nostro popolo sono eclatanti e i colpevoli devono essere ritenuti responsabili. Con l'aiuto dei migliori avvocati ucraini e americani, ho presentato una domanda di risarcimento danni alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa causa è uno dei primi passi legali internazionali contro la Russia per fermare i loro crimini in corso, la distruzione dell'economia ucraina e il saccheggio dei beni ucraini. Il saccheggio delle materie prime di esportazione dell'Ucraina, tra cui grano e acciaio, ha già provocato prezzi più alti e persone che muoiono di fame in tutto il mondo. Queste azioni barbare devono essere fermate e la Russia deve pagare per intero. Credo nella giustizia e sto lottando per essa".

