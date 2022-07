Ziyech, altra fregatura per il Milan? "Dopo Zaniolo...", Maldini è nei guai

06 luglio 2022 a

a

a

Il Milan fa sul serio per Hakim Ziyech del Chelsea. Stefano Pioli lo vuole alla sua corte così come il duo Maldini e Massara, e presto potrebbe esserci la svolta, dato che, come è scritto oggi su La Gazzetta dello Sport, il giocatore 29enne ex Ajax avrebbe detto sì ai rossoneri, che ora vogliono provare a chiudere. Ma occhio alla Roma, Mourinho lo vuole e per due anni (2018 e 2019) il club capitolino è stato vicino al giocatore, prima che approdasse nel club londinese nel 2020. Al tempo vennero offerti a Marc Overmars, ex ds dell'Ajax, 22 milioni più bonus, contro i 34 milioni richiesti dagli olandesi. Con il giocatore convinto nel venire a Roma grazie alle belle parole di Justin Kluivert, il figlio di Patrick.

Ziyech dice sì al Milan, ma occhio alla Roma… - Alla fine non si fece nulla, ma la Roma non si arrende e vuole provarci. L’alternativa è Domenico Berardi del Sassuolo, che tanto bene ha fatto in Emilia scorsa stagione sotto la guida di Dionisi. Con la squadra di Tuchel, Ziyech ha collezionato otto reti e sei assist in 44 presenze complessive tra campionato e coppe varie. Per entrambi gli obiettivi potrebbe esserci dunque un doppio duello col Milan, in vantaggio però sul giocatore. Come scrive la Rosea, Hakim vuole lasciare il Chelsea e gli va benissimo andare a giocare coi rossoneri. I due club, ora, devono trovare la quadratura del cerchio su formula dell'operazione e ingaggio dell'ex Ajax.

Video su questo argomento Schira scalda il mercato: "Skriniar vicino all'addio. Ecco chi vincerà il derby Inter-Milan per Dybala"

Milan ci prova anche per De Ketelaere - Milan che fa sul serio anche per Charles De Ketelaere, tra gli obiettivi prioritari di questo calciomercato. La prima proposta rossonera (20 milioni di euro più bonus) è stata rifiutata. Ma, scrive sempre La Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha già pronto un maxi-rilancio di 30 milioni di euro per strappare il gioiello belga da Leeds United e Southampton.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.