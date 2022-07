Bremer alla Juventus, "accordo raggiunto": Inter, adesso è durissima

19 luglio 2022 a

a

a

C'è l'accordo tra Juventus e Torino per l'approdo di Gleison Bremer in bianconero. Il sorpasso all'Inter, insomma, sarebbe compiuto: il presidente granata Urbano Cairo ha dato l'ok soddisfatto dall'offerta della Signora, 40 milioni di euro di parte fissa più 7 di bonus. Gli 80 milioni ricavati dalla cessione dell'olandese De Ligt al Bayern Monaco saranno dunque reinvestiti a tempo di record nel difensore brasiliano, che a 25 anni si è rivelato nell'ultima stagionane il centrale più impressionante della Serie A.

"Preparati per ciò che sta arrivando". Gleison Bremer, il messaggio che svela il suo futuro





Ora, scrive Sky Sport, toccherà trovare un accordo proprio con Bremer, che da settimane (se non da mesi) si era promesso a Marotta e all'Inter. A pesare, però, la mancata cessione di Skriniar al Psg, con lo slovacco comunque vicino a trasferirsi a Parigi per dare una boccata d'ossigeno al bilancio. La speranza dei nerazzurri è che Bremer punti i piedi e dica no alla corte della Juve, riaprendo il discorso, dal momento che i dirigenti interisti avevano già fatto filtrare la propria indisponibilità a partecipare ad aste con la Juventus. Difficile, in ogni caso, trovare un sostituto all'altezza di Skriniar e dello stesso Bremer: l'ipotesi più concreta, per l'Inter, è quella di virare su Milenkovic della Fiorentina, profilo decisamente meno costoso ma anche meno convincente.

Pronto a far festa, invece, Max Allegri: il mister bianconero, con Di Maria in attacco, Pogba a centrocampo e Bremer in difesa avrebbe rinnovato la spina dorsale della squadra, aspettando magari il colpaccio Zaniolo dalla Roma a dare ulteriore fantasia, qualità e potenza sulla trequarti. A quel punto, come ricorda l'ex giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi su Twitter, avrebbe tra le mani un "top club" capace di vincere tutto in Italia, azzerando al tempo stesso ogni possibile alibi.

De Ligt al Bayern Monaco, "Juventus fregata": il piano di Agnelli sconvolto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.