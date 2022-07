Calcio, inizia la partita e salta in aria un Paese: un video sconcertante

21 luglio 2022 a

A volte si gioca nelle condizioni più disperate, ma nella terza divisione giapponese si sono superati. Tanto che un match si è regolarmente concluso, malgrado a pochi chilometri un vulcano abbia iniziato prima a fumare per poi eruttare lava. Nessun tentennamento tra i presenti: i tifosi allo stadio hanno continuato imperterriti a supportare le rispettive squadre, mentre giocatori e arbitro si sono schierati in campo come se nulla fosse, dando vita all’incontro. Tutto ciò è accaduto sull'Isola giapponese di Kyūshū, quando il vulcano Sakurajima ha iniziato a fumare per poi iniziare a eruttare.

Lo stadio a 22 chilometri dalla montagna

Il tutto, riportano i media locali, era stato anticipato dalla classica esplosione che si è sentita benissimo anche allo Stadio Shiranami, che si trova a soli 22 chilometri di distanza dalla montagna, da cui si è alzata immediatamente una enorme colonna di fumo, seguita da altre, che ha fatto da cornice alla partita. Il match era quello tra Kagoshima United e Sagamihara, che non hanno tentennato per un momento nonostante la forza della natura si sia fatta sempre più minacciosa col passare dei minuti.

La vittoria degli ospiti per 1-0

E la partita, così, si è regolarmente conclusa con la vittoria degli ospiti del Sagamihara per 1-0. Il video, postato sui social, è intanto ben presto diventato virale, facendo il giro del mondo. L'eruzione era avvenuta pochi momenti prima dell'entrata in campo delle due squadre, ben inquadrata dalle telecamere fisse poste all'interno dell'impianto. Ma nessuno dei presenti è sembrato essersene turbato, decisamente assuefatti da eventi che per noi europeo avrebbero creato apprensione e panico.