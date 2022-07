Jean Todt: "Vi dico cosa faccio con Schumacher", rivelazione choc

22 luglio 2022 a

“Michael? Non mi manca perché lo vedo spesso, guardiamo insieme le gare di F1 due volte al mese, ma mi manca quello che facevamo insieme”. Le ultime parole che Jean Todt ha dedicato a Schumacher alla tv tedesca Rtl, in occasione del Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, che l’ex presidente della Fia, insieme alla famiglia Schumacher, ha ritirato a Colonia (Germania) a nome del Kaiser, tristemente relegato a casa dopo l’incidente sugli sci a Méribel a fine 2013. “È un Michael diverso rispetto a quello che tutti noi ricordiamo (che non riesce a parlare). Sì, con lui guardo le gare con Michael”, per così gioire insieme a lui per l’8° e il 6° posto del figlio Mick a bordo della Haas negli ultimi due GP di Silverstone e Austria.

Todt: “Con famiglia di Michael c’è un legame speciale”

Nell’occasione del ritiro del premio per Schumi, Todt ha anche spiegato perché esiste questo legame così forte con il sette volte iridato tedesco ex Ferrari e la sua famiglia: "Ci sono persone intorno a te che sono semplicemente speciali, e in un certo senso Michael è molto speciale — ha detto ancora l’ex team principal del Cavallino ed ex numero uno della Federazione internazionale dell’Automobile — Anche Corinna (Betsch, la moglie del Kaiser, ndr), Mick e Gina (sorella del secondo, ndr) sono diventati speciali per me. Sono diventati una famiglia, mia moglie (l’attrice malese Michelle Yeoh Choo-Kheng) e mio figlio (Nicolas, attuale procuratore di Charles Leclerc e Mick Schumacher, ndr)”.

Todt: “Mick Schumacher? Pressioni ingiuste su di lui, che gioia vederlo fare punti nelle ultime due gare”

Proprio Todt, infine, ha dedicato una parola su Mick: “Ero così felice quando è arrivato a punti nelle ultime due gare — ha concluso — Ci sono state molte pressioni ingiuste su di lui. Quello che desidero davvero per lui è la possibilità di guidare la macchina migliore, poi potrà vincere gare e titoli”.