Milan e De Ketelaere, salta tutto? "Scatta il Piano B", tutti i nomi in ballo

Improvviso pessimismo nell'ambiente Milan riguardo alla telenovela CDK: il Bruges non ha (ancora) accettato l'offerta per Charles De Ketelaere, la trattativa va avanti ma dopo settimane di stallo estenuante, Maldini e Massara sembrano intenzionati a concentrarsi sul cosiddetto "Piano B". Il trequartista belga era e resta la prima scelta dei rossoneri, avendo convinto lo staff tecnico con il suo mix di qualità, gamba, duttilità e futuribilità. Ma resta un problema economico: il Bruges chiede 36 milioni di euro, il Milan si ferma a 32 bonus compresi. Possibile mollare un obiettivo primario (di fatto, l'unico vero rinforzo che potrebbe cambiare il volto dei campioni d'Italia) per soli 4 milioni di euro? I precedenti, stando ai paletti posti dal Fondo Elliott, dicono di sì. Ecco perché riprendono quota altri possibili obiettivi per la trequarti.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, raccogliendo voci filtrate da via Aldo Rossi, se entro martedì mattina il Bruges non darà l'ok (si conta sulla volontà del giocatore di venire a Milanello) allora si accelererà su Hakim Ziyech, 29enne marocchino-olandese che il Chelsea potrebbe cedere in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni. Quindi altri due nomi, italiani, e già accostati al Diavolo: Berardi del Sassuolo e Zaniolo della Roma, dato però molto vicino alla scatenata Juventus. Anche in questo caso, la quotazione sembra ostica. Un altro nome accostato, a sorpresa, ai rossoneri, è quello del polacco del Napoli Zielinski. Giocatore di talento e di esperienza, versatile, ma con un paio di dettagli che lo fanno sembrare più una suggestione che una pista concreta: preferisce il ruolo di mezzala a quello di trequartista (al Milan invece serve un giocatore che possa sdoppiarsi a destra e al centro dietro la punta unica). Secondo: De Laurentiis per lui chiede almeno 40 milioni. Un bel cul de sac.