Michael Schumacher, il crollo della moglie Corinna in pubblico: immagini strazianti

Immagini che fanno il giro del mondo. E che commuovono il pianeta. Si parla della moglie di Michael Schumacher, Corinna, che ha ritirato un premio intitolato al marito. E in pubblico è crollata, in lacrime, commossa e colpita dal dolore, quando ha sentito le motivazioni del riconoscimento: "Michael è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri". Una descrizione del marito che, come detto, la ha emozionata in modo intenso, vibrante, toccante.

Schumacher ha infatti ricevuto il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d'origine in Germania. Un premio più che al sette-volte campione del mondo in Formula 1, all'uomo, così come spiegano le motivazioni. Quelle motivazioni che hanno fatto commuovere Corinna, la moglie che sta al suo fianco da quel drammatico incidente a Meribel del 29 dicembre 2013.

Quel giorno, Schumacher avrebbe preferito andare a Dubai. Ma accontentò il figlio e andò sulle piste di Meribel. Sul casco la GoPro che avrebbe filmato il drammatico incidente. Successivamente Schumacher fu portato all'ospedale di Grenoble, quindi fu operato alla testa. Da quel giorno, di fatto, sulle sue condizioni di salute si è sempre saputo molto poco, Corinna e la famiglia hanno infatti sempre mantenuto il massimo riserbo.

Alla premiazione, era presente anche Jean Todt, storico amico di Schumacher e di Corinna, uno dei pochi ad avere accesso alla casa. "Michael non mi manca, perché lo vedo spesso. Certo, mi manca quello che facevamo insieme. È vero, guardo le gare con Michael", ha dichiarato Jean Todt, che tempo fa aveva spiegato come "Michael è qui. Diverso, ma qui".