Sergio Perez "derubato" dalla Fia: la scoperta, come gli hanno negato il podio

Se Max Verstappen ha trionfato approfittando dell’errore (e del terzo “zero” di stagione) di Charles Leclerc, in casa Red Bull non si è sicuramente festeggiato per il 4° posto finale di Sergio Pérez, superato dalla Mercedes di George Russell alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car (per il ritiro dell’Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou). Un sorpasso che è stato causato da un errore da parte della Fia. Dopo la gara del Paul Ricard, infatti, sia il messicano che il team principal della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner, hanno infatti rivelato che il pilota aveva ricevuto informazioni totalmente sbagliate a causa di un problema tecnico della Federazione, che poi ha confermato il tutto. Il problema è da ricollegare a un malfunzionamento dell'hardware che gestisce i delta di distacco tra i piloti e le relative velocità massime.

La nota della Fia conferma tutto - La macchina di Sergio Perez, come tutte le altre vetture in pista, ha infatti ricevuto due diversi messaggi: nel primo veniva segnalato che la gara sarebbe ripresa alla fine di Curva 8, mentre il secondo segnalava la ripartenza in Curva 15. Questo ritardo nel restart è dipeso da un problema del sistema computerizzato, come ammesso dalla stessa Fia con una successiva nota: "È stato inviato un secondo messaggio di fine Vsc a causa di un problema hardware che ha portato a un passaggio automatico a sistemi di backup — è stata infatti la spiegazione della Federazione internazionale — i quali hanno funzionato esattamente come dovrebbero in quello scenario. Le stesse informazioni vengono fornite a tutti i team contemporaneamente”. Russell ne ha così approfittato, salendo sul podio (3°) insieme al compagno di box Lewis Hamilton (2°), mentre Pérez si è dovuto accontentare nel finale del 4° posto.