Gp Ungheria, Russell da urlo: pole e rovina la festa alla Ferrari. Flop-Verstappen

30 luglio 2022 a

a

a

Pazzesco, strepitoso, eccezionale George Russell: nel Gp di Ungheria la pole position è sua. Primo con la Mercedes, prima pole in carriera per il pilota britannico, un altro predestinato. Si mette alle spalle le due Ferrari, quella di Carlos Sainz, secondo, e quella di Charles Leclerc, terzo. Clamoroso il distacco inflitto da Russell a un signore che risponde al nome di Lewis Hamilton, il compagno di squadra, a 8 decimi di distanza. Il britannico stacca Sainz di 44 millesimi e Leclerc di 190 millesimi.

"Mi piace guidare così". Leclerc, la confessione: cos'ha provocato l'errore in Francia | Video

Clamoroso flop per le Red Bull. Max Verstappen accusa dei problemi di potenza al motore, e di fatto nel Q3 non è mai competitivo: partirà dalla decima piazza, ammesso e non concesso che non cambi il motore, subendo dunque ulteriori penalità in griglia. Peggio ancora Sergio Perez, eliminato addirittura nel Q2. A chiudere la top-ten Lando Norris, quarto su McLaren, seguito dalle due Alpine, quelle di Estaban Ocon e Fernando Alonso. Settimo Hamilton, dunque Valtteri Bottas su Alfa Romeo e in nona piazza la seconda McLaren, quella di Daniel Ricciardo.

"Non mi ha fatto sentire solo": Hamilton, la commovente rivelazione su Vettel

La Merecedes, insomma, torna a fare paura. Strepitoso l'urlo di Russell dopo aver strappato la pole position, un team-radio destinato a restare negli annali. Nella gara di domani, domenica 31 luglio, una grande occasione per la Ferrari, con le Red Bull così staccate. Ma non sarà una gara semplice: in primis perché la rivalità tra Sainz e Leclerc resta alta, e lo spagnolo resta davanti. E poi ci sarà da fare i conti con il ragazzino terribile, con quel George Russell che passo dopo passo si sta imponendo come uno dei piloti più forti e sorprendenti in questa Formula 1, bella come non mai.