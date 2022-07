Verstappen-Hamilton, la risata con cui umiliano la Ferrari: dopo la bandiera a scacchi... video pazzesco

31 luglio 2022 a

Disastro Ferrari al GP d'Ungheria: Charles Leclerc, dopo essere stato a lungo in testa alla gara, ha tagliato il traguardo in sesta posizione mentre Max Verstappen, partito dalla decima posizione, è riuscito a trionfare grazie a una strepitosa rimonta, davanti ad Hamilton e Russell. Fatale per il monegasco sarebbe stata la scelta di montare nel secondo pit-stop le gomme hard che la Pirelli, fornitore ufficiale degli pneumatici della Formula 1, aveva sconsigliato. La strategia infatti si è poi si rivelata disastrosa.

L'esito della gara avrebbe fatto sorridere gli avversari, come dimostra il siparietto andato in scena dopo la corsa, quando i tre piloti saliti sul podio hanno ironizzato sulla scelta della Ferrari di montare le gomme a mescola dura. Nel video si vedono Verstappen, Hamilton e Russel intenti a guardare insieme gli highlights della gara appena terminata che scorrevano sul monitor della stanza di cool down dell'Hungaroring.

Nel filmato c'è Hamilton - sette volte campione del mondo - che, guardando incredulo il monegasco, agli altri due chiede: "Era sulle dure?". E Verstappen e Russell, trattenendo la risata, rispondono di "Sì". Alla fine, però, tutti e tre esplodono in una fragorosa risata che lascia intendere chiaramente quale sia il loro pensiero sulla strategia scelta dalla Ferrari.