Sandro Tonali, bomba sul Milan: la voce che fa tremare i rossoneri

Il Daily Mail ha lanciato la bomba: l’Arsenal è piombata forte su Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale azzurra, cercando di portarselo in Premier League. Gli inglesi, secondo il tabloid inglese, avrebbero già avuto dei colloqui con i dirigenti rossoneri, dato che il giocatore sarebbe una priorità per l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta. I Gunners hanno già speso troppo in questa finestra estiva di mercato — prendendo tra l'altro l'attaccante Gabriel Jesus — ma non hanno voglia ancora di fermarsi. L'obiettivo principale per il centrocampo è diventato dunque il numero 8 rossonero, tra i protagonisti sicuri l'anno scorso nella conquista dello Scudetto numero 19 del Milan. Stefano Pioli, però, non vuole dare il suo consenso alla cessione.

Arsenal, 54,5 milioni da offrire al Milan per Tonali

Oltre a Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabio Vieira, Turner e Marquinhos, ora l’Arsenal vuole chiudere al meglio la campagna acquisti estiva. E il nome di Tonali permetterebbe di dare quell’ordine e quella fisicità al centrocampo — i titolari al momento sono Zhaka, Ødegaard e Partey — che Arteta ricerca proprio per il suo gioco. E il tecnico avrebbe chiesto un ulteriore sforzo alla società. Secondo il Daily Mail, il club londinese è pronto a fare un’offerta di circa 54,5 milioni di euro. Non indifferenti, per un giocatore come l’ex centrocampista del Brescia.

Milan, a centrocampo la coperta è corta

Ma al momento i rossoneri, più che a cedere, sono propensi comunque ad acquistare un giocatore per il centrocampo, dove stanno cercando un altro elemento da affidare all’allenatore. Con la partenza di Franck Kessie verso Barcellona, infatti, nella rosa rossonera — oltre ai titolari Tonali e Bennacer — si contano Tommaso Pobega (che deve ancora inserirsi nei meccanismi di gioco), Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko, seppur quest’ultimo sia dato come in partenza.