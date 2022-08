Milan-Udinese, lo sfogo durissimo in tv: "Io sono inferocito"

14 agosto 2022 a

Esplode la polemica per il rigore concesso al Milan nel match d'esordio contro l'Udinese. I rossoneri infatti hanno goduto di un tiro dagli undici metri per il contatto Poppy-Calabria. La decisione del direttore di gara ha scatenato polemiche di fuoco nel dopo-partita.

Il direttore dell'area tecnica dei friulani, Pasquale Marino si è sfogato davanti alle telecamere di Dazn: "Sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo anche con squadre medio-piccole con le grandi. Oggi ancora vedo che ci sono delle line guida. Vedo che c’è Marelli con il quale in passato abbiamo avuto divergenze di vedute e vedrò come la pensa. Ci fanno riunioni su riunioni, ci spiegheranno ancora delle linee guida che poi regolarmente vengono disattese perché oggi ad esempio l’intervento di Mazzoleni al Var era fuori dalla logica perché Marinelli aveva deciso sul posto e di dubbio non aveva niente. Quando ha giudicato così, queste situazioni non devono interessare al Var", ha affermato il dirigente.

Poi arriva l'affondo: "Ho detto a Marinelli: ‘Sei andato al Var, avevi deciso giustamente. Allora facciamo decidere al Var anche episodi non dubbi come questo'. Non capivo, il Var in questo caso non aiuta e disturba la partita perché quell’episodio ha dato coraggio al Milan che è una grandissima squadra e non ne aveva bisogno. Ha cambiato l’equilibrio. Ci sentiamo molto danneggiati, ma la chiarezza non arriva mai". Il campionato è iniziato da appena 90 minuti e già le polemiche fioccano.