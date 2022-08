Marcell Jacobs infortunato? "I suoi compagni, prima della gara...": indiscreto pesante

20 agosto 2022 a

a

a

Il forfait dell’ultimo minuto di Marcell Jacobs alla staffetta 4x100 pare che abbia creato qualche malumore tra i compagni azzurri. Quest’ultimi vengono descritti come “perplessi” dalla scelta del campione olimpico di tirarsi indietro poco prima del via: il velocista avrebbe pensato a se stesso e non alla squadra, che non è riuscita a qualificarsi per la finale, dato che era già priva di Filippo Tortu (preservato per la finale dei 200 metri).

Jacobs infortunato e beffa atroce: staffetta 4x100 fatta fuori dagli Europei

La staffetta puntava tutto su Jacobs per arrivare all’atto conclusivo, ma Marcell ha appiedato i compagni all’ultimo. Il Corriere descrive come “genuino” lo stupore di Lorenzo Patta, il primo frazionista: “Ha sentito un fastidio dietro il ginocchio cinque minuti prima di entrare in call room… E ha dato forfait”. La gamba è quella sinistra, già incrostata in occasione della finale dei 100 metri europei, vinta da Jacobs alla sua maniera. Dopo un rapido consulto con lo staff, Marcell ha deciso di non correre la staffetta.

Jacobs rinuncia all'ultimo secondo alla staffetta: nuovo infortunio, "oro maledetto"?

Il risultato è stato pessimo, dato che l’Italia è sì riuscita ad acciuffare l’ultimo tempo utile per la finale, ma se lo è poi visto portar via dalla Turchia, che ha vinto un ricorso, ha corso da sola ed è riuscita a fare un tempo migliore di quello azzurro. “Sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro riacutizzato dal riscaldamento”, è il comunicato della Federatletica su Jacobs, che però nn basta a mettere a tacere le malelingue, secondo cui Jacobs non avrebbe pensato ai compagni: sarebbe addirittura andato via senza neanche avvertirli.