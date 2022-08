Carlo Ancelotti scoppia in lacrime: l'ultima volta con Casemiro

23 agosto 2022 a

La riconoscenza verso un club che l’ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta. Casemiro, però, ha dovuto dire addio al Real, dopo che i Blancos hanno accettato 70 milioni di euro offerti dal Manchester United. Tanti, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 15 milioni di euro in caso di bonus, per una cessione che è la terza più redditizia del club, dietro a quella di Ronaldo alla Juventus (105 milioni) e a quella di Di Maria proprio al Manchester United (75 milioni di euro). Il brasiliano, pronto alla Premier, si è sempre dimostrato un calciatore completo, in grado di fare la differenza in entrambe le fasi del gioco, e guadagnerà uno stipendio mostre: dagli 11 milioni di euro lordi in Spagna, ai 22 milioni di euro lordi (oltre 18 milioni di sterline) in Inghilterra. Come poter dire di no?

Casemiro, addio in conferenza stampa. Lacrime per lui e Ancelotti

Intanto, il calciatore lunedì ha salutato la squadra, l’allenatore Ancelotti e la società in conferenza stampa. Non sono mancate le lacrime di commozione, sia del giocatore che dello stesso ‘Carletto’, visibilmente con gli occhi lucidi: “Un giorno tornerò sicuramente — ha detto — Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid”. E ancora: “A Madrid ho costruito la mia vita, qui ho costruito la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire tutto l’affetto che ho ricevuto”.