Lele Adani: "Adesso basta", frasi al veleno su Allegri

Il gioco di Max Allegri non decolla, e se il suo maestro Galeone ha detto “di aver spento la tv per la noia” durante Samp-Juve, anche Lele Adani e Antonio Cassano ci sono andati giù duro, durante la puntata della Bobo Tv, contro il tecnico livornese. Molto diretto l’ex Inter, già in passato scontratosi con l’allenatore, che vorrebbe da lui più autocritica: “Siamo ad un momento in cui la verità nella descrizione è un atto di rispetto verso il calcio — ha detto Adani — Non si tratta di confrontarsi su un’idea calcistica, è troppo banale. Si vince in vari modi, si discute del valore di giocatori, allenatori, società. Fa parte del sacrosanto dibattito del calcio. Ma credo che l’elemento imprescindibile che è la gente, merita di essere condotta e accompagnata con rispetto intellettuale e quello che ci dà il campo".

Adani: “Dicendo così sul gioco, Allegri non rispetta i tifosi”

E ancora: “Se Allegri si rinnova io sono il primo che dice, ben venga che si rinnova. Bisogna dire basta a questo atteggiamento di far passare per buona una cosa che non è, che ogni volta ha una scusante diversa, ha una giustificazione diversa. L’allenatore non è arrivato ieri — ha proseguito Adani — Non è corretto non fare mai autocritica, poi sono pronto a dire che lui deve rimanere, continuare e se mi farà vedere qualcosa lo dirò, ma discorsi non coerenti fatti passare per giusti quando non lo sono. Non va bene, è peggio della partita sviluppata. Tira fuori scuse e non ti dà possibilità di risolvere”. Per Adani, così, si alimenta la mediocrità: “Non è la partita non buona, ma il motivo che poi porta al miglioramento. Il calcio merita una comunicazione diversa. Io non ho bisogno di partire delle categorie, come ha fatto lui, io voglio capire la partita. Miretti è stato il migliore, lo si cita come esempio negativo? Facile. Dov'è il rispetto per i tifosi”.

Cassano: “Allegri presuntuoso, ha amici giornalisti che lo fanno parlare”

La Juve “non ha uno che gioca, con Arthur che è fuori rosa, con Rabiot che era nel mirino del Manchester. Perché la Juve ha dato via Bentancur e Kulusevski, Cancelo? Non può essere sempre colpa del mercato, o di quel calciatore? Ci vuole autocritica ogni tanto”. E ad Adani gli ha detto eco Cassano: “Il problema è che, Allegri è presuntuoso — ha detto Fantanonio — Non gliene frega niente, gli scivola tutto addosso. Quando ha avuto quello sfogo, non mi stupisco. Lui ha tanti amici giornalisti, che lo fanno parlare, e gli fanno il gioco delle tre carte. Sono amici suoi. La cosa più grave è che lui ha detto che ci sono categorie di giocatori e dunque alcuni giocatori non sono forti. Se l’avesse detto a me avrei ribaltato lo spogliatoio. Se tu vai in campo con la Sampdoria, giocando con quello che aveva. Fai una partita vergognosa, con Vlahovic che ha toccato pochi palloni".