Serie A, pari tra Juve e Roma. E il Toro affonda la Cremonese

Un pari che accontenta Juventus e Roma. Il big match dello Stadium finisce 1-1 con i gol di Vlahovic e Abrahm. La Juve parte forte e già al primo minuto trova il gol con Vlahovic. Punizione pennellata e la palla sorvola la barriera andando a sbattere sotto la traversa, Rui Patricio immobile. La partita va avanti senza particolari emozioni ma è nella ripresa che la Roma si gioca il tutto per tutto e trova il pareggio con il suo uomo migliore, Abrahm. Al 69' corner di Pellegrini, Dybala la rimette in mezzo con una acrobazia e Abraham la incorna sottomisura. Il pareggio conferma le ambizioni della Roma e ridimensiona invece quelle della Juve che raccoglie solo 2 punti nelle ultime due partite.

Di certo i bianconeri devono ancora lavorare sul mercato e a questo punto servono innesti pesanti per dare un certo gioco alla squadra di Allegri che appare povera di idee. I vianconeri si affidano alla giocata del singolo e con Di Maria e Pogba ai box, diventa tutto più difficile.

Arrivabene ha fatto sapere che si lavorerà in uscita, solo dopo avre fatto spazio nello spogliatoio si procederà a nuovi acquisti: il nome in pole position è quello di Paredes.

Il Toro affonda la Cremonese

Il Torino supera in trasferta allo ’Zini di Cremona la Cremonese per 2-1 nella gara valida per la terza del campionato di serie A. I granata si portano in vantaggio grazie ad una autorete di Bianchetti al 17’, vanno al raddoppio con Radonijc al 65’. I grigiorossi reagiscono, accorciano le distanze all’80’ con Sernicola ma non riescono ad evitare la terza sconfitte in tre partite. La squadra di Juric si issa invece nelle parti alti della classifica portandosi a 7 punti.