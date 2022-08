Mario Balotelli, rissa con Montella? Le conseguenze: che fine fa l'attaccante

31 agosto 2022 a

La lite con Vincenzo Montella di domenica scorsa ha portato conseguenze nell’Adana Demirspor, tanto che Mario Balotelli ha deciso di lasciare il club della Super Lig turca per giocare nel Sion di Paolo Tramezzani, che gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025, battendo la concorrenza del club greco dell'Aek Atene. Proprio mercoledì sono in programma le visite mediche di SuperMario, il classe 1990 ex Inter e Milan che era finito sulle cronache lo scorso weekend con l’ultima ‘Balotellata’ di una lunga serie.

Come era partita la lite tra Balotelli e Montella

Nonostante il secondo posto nella Super Lig turca dopo quattro giornate dell’Adana, tra Balotelli e Montella sono volati gli stracci nella vittoria per 1-0 tra la sua (quasi) ex squadra e l’Umraniyespor. Lo scontro era nato da una palla persa di ‘Super Mario’ nell'ultimo minuto della partita, in maniera superficiale secondo Montella. Da lì, dopo il fischio finale, prima un rimprovero da parte dell'allenatore, poi delle parole urlate dall’ex Nazionale. Il tecnico campano aveva così reagito male scagliandosi verso il suo giocatore. Solo l'intervento di altri componenti della squadra e dello staff tecnico dell’Adana, hanno per fortuna evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Montella aveva detto: “Balotelli? Non all’altezza delle mie aspettative”

Montella, ai microfoni dopo la gara, aveva così commentato riguardo alla lite tra lui e Balotelli: “Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo. Posso solo dire che non è stato all'altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni. Non dirò nient'altro". Pace fatta? Macché, Supermario ha detto addio alla Turchia e ora vola in