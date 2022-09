Federica Pellegrini, la scenata con il marito: "Nel suo telefono..."

09 settembre 2022 a

Federica Pellegrini ha rivelato diversi retroscena sul suo rapporto con Matteo Giunta, che ha sposato a Venezia lo scorso 27 agosto. Intervistata dal Corriere della Sera, la leggenda del nuoto italiano ha dichiarato che con suo marito è impossibile litigare: “Ogni tanto io innesco perché, fisiologicamente, ho bisogno di litigare: fa bene, ti sfoghi, resetti, ricominci da capo. Ho tirato su delle litigate per delle cavolate incredibili, solo per chiudere in un angolo e vedere una sua reazione”.

La Pellegrini ha anche svelato un episodio avvenuto durante una vacanza a Formentera con le amiche: “Matteo non era preoccupato, non era geloso”. E allora la campionessa ha “piantato un casino”, urlando “ma ti frega qualcosa di quello che sto facendo?”. In realtà Giunta voleva solo lasciarla tranquilla con le amiche, ma Federica non è mai stata abituata ai “non gelosi”. “Io lo sono un po’ di natura - ha spiegato - e un po’ perché le mie storie passate mi hanno portata a stare in guardia dello sport preferito dei maschi: il tradimento”.

In passato però anche lei ha tradito l’ex Luca Marin, che l’aveva beccata insieme a Filippo Magnini: “Ho tradito, non posso dire di no, ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita. Tradire sistematicamente è diverso. Io non concepisco chi tradisce per sport. Infatti, non sono una che fa ingelosire: si vede che non ho grilli per la testa; non sono una che flirta”. Inoltre la Pellegrini ha svelato di avere i codici del telefono del marito: “Matteo sa che li ho. E non li cambia: se no, vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Però, non entro nel suo telefono tutti i giorni”.