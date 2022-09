Leclerc, pole magistrale a Monza: caos-penalità, che fine fanno Verstappen e Sainz

10 settembre 2022 a

Charles Leclerc va in pole position a Monza. A casa della Ferrari il pilota monegasco torna a partire davanti a tutti. “E adesso pensiamo a domani”, ha dichiarato nel team radio negli istanti successivi la conquista della prima posizione con il tempo di 1’20’’161. Secondo Max Verstappen che, dopo essersi infuriato con la Red Bull perché il compagno Sergio Perez non gli ha concesso la scia, ha chiuso in 1’20’’306.

"La Ferrari? Neanche nella Formula 2". Chi umilia così Binotto e la Rossa

Il pilota olandese partirà però dalla quarta posizione per via di una penalità: Verstappen è uno dei nove piloti che, tra componenti per power unit e cambio, partirà in una posizione diversa da quella guadagnata in qualifica. Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda partiranno dal fondo dello schieramento, mentre Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Valtteri Bottas hanno ricevuto 15 posizioni di penalità. Poi ci sono Sergio Perez con 10 e Max Verstappen ed Esteban Ocon con 5.

Insomma, un gran casino che si spera possa favorire Leclerc: stavolta in casa Ferrari non c’è margine per alcun errore, vincere in casa sarebbe un viatico per tutte le delusioni accumulate dopo la partenza fortissima e illusoria. Ancora da definire la griglia esatta di partenza, ma di certo c’è che Leclerc partirà dalla pole e che Verstappen scatterà dalla quarta posizione: sicuramente sarà ancora una volta l’olandese il vero avversario della Ferrari.