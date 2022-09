Luciano Spalletti, furibondo con Auriemma: "No, ora me lo dici"

11 settembre 2022 a

a

a

Botta e risposta di fuoco tra Luciano Spalletti e il giornalista Raffaele Auriemma nella conferenza stampa dopo il match con lo Spezia. Ad aprire lo scontro è stato proprio Spalletti che non ha dato il tempo al giornalista di fare una domanda: "Lei non l’ho mai vista e allora le vorrei chiedere come mai è una non e mezzo che parla di me e io non ho mai avuto la possibilità di conoscerla. Quando avrei litigato con tutto lo spogliatoio e tutto lo spogliatoio ce l’avrebbe con me? Le porto l’audio".

Napoli salvato dal primo gol di Raspadori: ma che fatica con lo Spezia

A questo punto arriva la replica di Auriemma che non ci sta a subire le accuse di Spalletti davanti a tutti gli altri colleghi: "Così come rimarca le cose che non le piacciono io le volevo fare un complimento, oggi è stato perfetto perché ha utilizzato un turnover ragionato e la squadra ha vinto soffrendo fino alla fine ma vincendo".

Brozovic rilancia l'Inter quasi allo scadere: la grande sfangata col Torino

Poi i toni si sono accesi ulteriormente con Spalletti che è tornato a chiedere conto delle presunte frasi di Auriemma sullo spogliatoio del Napoli. Ma dopo un serrato botta e risposta entrambi hanno cercato di ritrovare la calma per andare avanti con la conferenza stampa. Ma a tanti Spalletti è apparso molto nervoso nonostante un campionato finora perfetto e una vittoria show in Champions con il Liverpool.