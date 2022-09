Charles Leclerc, team-radio di fuoco: "Che stro***, scherziamo?"

12 settembre 2022 a

Il finale del Gp di Monza ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi della Ferrari. Come è noto la gara si è chiusa in regime di saefty car che di fatto ha annullato la possibilità di poter assistere negli ultimi giri a un duello, quello tra Charles Leclerc e Max Verstappen che avrebbe potuto anche cambiare il destino dell'ordine d'arrivo.

E a sottolineare quanto sia stata dura la da digerire la decisione della direzione di gara, c'è anche la trascrizione del team radio di Leclerc quando ha appreso l'introduzione della saefty car in pista. Leclerc è stato colto di sorpresa quando dal muretto è arrivata la comunicazione sulla decisione della direzione di gara.

E come sottolinea Formulapassion.it, le parole rivolte più volte al suo ingegnere di pista, Xavier Marcos sono piuttosto chiare: "Dai che la pista ora è sicura". Poi la doccia fredda, l'ingegnere gli comunica il regime di saefty car. Qui Leclerc sbotta: "Ma dai, è una scherzo, una str***ata, la pista è sicura. Che presa in giro, che grande presa in giro, dai, siamo la F1". In questa breve conversazione c'è tutta l'amarezza del pilota monegasco. La vittoria a Monza avrebbe regalato un momento di grande gioia a tutto il pubblico ferrarista e avrebbe anche riscattato, in parte, la stagione di Leclerc.