Sebastian Vettel insulta Mattarella: "Ha quasi 100 anni..."

Da ecologista convinto, Sebastian Vettel stavolta l’ha fatta decisamente fuori dal vaso. Il pilota tedesco, ex Ferrari nonché ex campione del Mondo, ha perso la testa per lo spettacolo delle Frecce Tricolori e ha insultato Sergio Mattarella. “Ho sentito dire che il presidente dell’Italia insisteva per avere il sorvolo”, ha dichiarato il tedesco.

“Ha circa 100 anni - ha continuato - quindi forse è difficile per lui lasciare andare questo tipo di cose legate all’ego. Ci avevano promesso che i sorvoli sarebbero finiti, ma sembra che il presidente abbia cambiato idea e la F1 si sia arresa nonostante i tabelloni intorno alla pista su determinati obiettivi legati a rendere il mondo un posto migliore”. Vettel avrebbe potuto esprimere gli stessi concetti ma senza insultare un presidente della Repubblica, in questo caso quello italiano. Si tratta a tutti gli effetti di una brutta caduta di stile, come sottolineato da Giuseppe Radaelli.

Il presidente della società che gestisce l’autodromo di Monza è rimasto molto sorpreso dell’affondo di Vettel nei confronti di Mattarella, anche perché lo spettacolo delle Frecce Tricolori ha avuto una componente green: “L'aereo di ieri ha volato, per la prima volta, con una dose pari al 25% di carburante bio. Si è trattata della prima volta ed è stato un esperimento importante anche per l'aviazione civile”.