Massimo Mauro, "punire la Juventus": cosa sa, un retroscena esplosivo

13 settembre 2022 a

a

a

Il gol del 3-2 annullato alla Juve contro la Salernitana? Annullato ad hoc per punire Madama. Così la pensa Massimo Mauro, che ha espresso parole durissime scatenando il caos in studio durante l’ultima puntata di Pressing. L’ex giocatore bianconero non c’è stato, provocando reazioni di stupore da parte degli ospiti presenti che di certo non hanno gradito quelle parole. “Avrei voluto sentire Ivan (Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ndr) parlare così 5 anni fa – ha esordito l'opinionista Mediaset – Questi problemi erano chiari. Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede, invece che dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol, è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato".

Gesto-choc di Sarri: rissa con la panchina, ciò che pochi hanno notato | Foto

Mauro: “Juve-Salernitana? Giustizia sommaria nel calcio”

Poi Mauro è andato al centro della questione: "La comica di ieri è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo – aggiunge – La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio”. Mauro a questo punto è un fiume in piena e si lascia andare a dichiarazioni che creano enorme stupore fra tutti i presenti in studio: "Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente – ha sottolineato Massimo Mauro – Il Var viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il Var, la Juve vince quattro scudetti consecutivi quindi tutti hanno capito che vince la più forte".

"Non basta sanzionarlo": Giletti estremo contro l'arbitro di Juve-Salernitana

Mauro: “Var ingigantisce e non risolve le questioni”

Le parole di Mauro hanno scatenato le reazioni contrarie di Ivan Zazzaroni e degli altri ospiti in studio, ma Mauro ha concluso: "Ora finalmente si capisce che invece il Var certe cose non le risolverà mai ma le ingigantisce. L’arbitro con la Salernitana aveva fatto tutto giusto convalidando il gol. Il Var deve essere sicuro al 100%, si deve cambiare il protocollo – spiega – Il caos si è creato per la chiamata che hanno fatto all'arbitro da là".