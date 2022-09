MotoGp, vince Miller: Bagnaia out, un errore fatale?

25 settembre 2022 a

Grossa sorpresa in MotoGp: in Giappone trionfa l'australiano Jack Miller su Ducati, davanti a Brad Binder della Ktm e Martin su Ducati Pramac. Quarto lo spagnolo Marc Marquez, partito in pole, mentre più dietro chi lotta per il titolo mondiale. Ottavo Quartararo, nono Bastianini, sedicesimo Aleix Espargaro, fuori Pecco Bagnaia caduto all'ultimo mentre provava a superare il rivale Quartararo. Un azzardo che pesa anche in testa alla classifica quando restano ormai solo quattro gare alla fine della stagione. Quartararo si prende 8 preziosissimi punti e continua a essere il leader con 219 punti, incrementando il vantaggio su Bagnaia, ora a quota 201 e staccato dunque di 18 lunghezze. Giornata da dimenticare per l'altro pretendente al trono della classe regina Espargaro, costretto a cambiare moto per un problema elettronico dopo il giro di formazione e solo 16esimo al traguardo (-25 punti dal pilota della Yamaha).



"E' la mia gara più bella, non solo in MotoGp ma di tutta la vita - esulta Miller ai microfoni di Sky -. Ho guidato come volevo fin dall'inizio ed è stato incredibile stare sempre davanti e lottare solo con me stesso e con i demoni nella testa". "Mi sono sentito sempre a mio agio ed è stato un weekend straordinario, nonostante ieri un po' di delusione per le qualifiche sul bagnato, dove di solito sono competitivo".



Questa la classifica del Mondiale dopo il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del calendario: 1. Fabio Quartararo (Fra) 219 punti 2. Francesco Bagnaia (Ita) 201 3. Aleix Espargaro (Esp) 194 4. Enea Bastianini (Ita) 170 5. Jack Miller (Aus) 159 6. Brad Binder (Rsa) 148 7. Johann Zarco (Fra) 138 8. Jorge Martin (Esp) 120 9. Maverick Vinales (Esp) 113 10. Alex Rins (Esp) 108.