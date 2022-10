Bastoni, "gli taglio le gambe": da Barcellona, la minaccia-choc alla fidanzata

06 ottobre 2022 a

“A tua marito taglierò le gambe”. Inizia così il messaggio shock che la fidanzata di Alessandro Bastoni, Camilla Bresciani, ha dovuto beccarsi nella sua casella mail da un tifoso del Barcellona, ancora scottato per l’1-0 che la squadra di Xavi si è beccato martedì a San Siro, nel match di Champions. Se a volte lo sfottò è innocuo, come nel caso della pagina Wikipedia del Var Pol van Boekel, in altri la lamentela è sfociata in accuse pesanti e gravi minacce. Come quelle di questo “uomo”, che ha turbato la tranquillità in un giorno qualunque della povera Camilla.

I messaggi shock del tifoso del Barça a Bresciani

In Spagna, continuano le polemiche per il rigore non assegnato nel finale ai catalani, quando Dumfries ha toccato nettamente il pallone in area. E intanto fra i tifosi blaugrana, un idiota ha così passato parte del suo mercoledì nel mandare messaggi pieni di odio alla Bresciani: “Se finisce nelle mie amni lo prendo per il collo (Bastoni) o direttamente con la pistola, e gli tiro due colpi”, uno dei messaggi. L’altro invece recita: “Se vuoi ti passo il mio nome e tutto, ma lo eliminerò quando lo vedo. Sono vicino a casa tua, lui mi butterà a terra, io gli sparerò e lui non giocherà più a calcio”.

Bastoni su Instagram: “Vittoria di cuore e di carattere

I messaggi sono stati pubblicati in una storia Instagram da Bresciani, con la seguente didascalia: “Ma quanto fate schifo?”, si chiede la ragazza di Bastoni. Che non ci pensa e su Instagram ha caricato i tifosi nerazzurri dopo il successo in Champions. Nel post, lui che tira la maglia a Gavi e se ne va. “Vittoria di cuore e carattere”, il messaggio.