Lewis Hamilton, "vedevo tutti quei camion". Bomba su Red Bull e F1

07 ottobre 2022 a

a

a

I risultati del report Fia sul budget cap ancora non sono arrivati. Dopo i due rinvii del 30 settembre e di questo mercoledì, lunedì dovrebbe essere la giornata cruciale per sapere se e quanti milioni Red Bull e Aston Martin avranno sforato nel budget cap. Intanto, nella conferenza stampa di giovedì, Lewis Hamilton ha fatto capire tutta la sua amarezza, ripensando all’anno scorso e a quel duello per il titolo perso all’ultimo giro di Abu Dhabi. “Ricordo che da pilota, chiedevo sempre aggiornamenti — ha detto l’inglese — Che a Silverstone abbiamo ricevuto il nostro ultimo aggiornamento, e ci è valso quasi tre decimi al giro in meno. Sono abbastanza certo che sia costato meno di un milione”.

"Avrei spaccato tutto": Ferrari, la furia di Flavio Briatore

Hamilton: “Vedevo tutti quei camion Red Bull arrivare…” - Hamilton ha poi proseguito nel suo racconto: “Ricordo che dopo avevano bisogno di più aggiornamenti ma non potevamo più spendere, poi però vedevo i camion di quei ragazzi (la Red Bull, ndr) con gli aggiornamenti che continuavano ad arrivare ad ogni gran premio — ha aggiunto — A quel punto ho pensato: ‘Cavolo, sarà difficile batterli in campionato se continuano a portare aggiornamenti’". Secondo il sette volte iridato britannico, infatti, gli sarebbe bastato avere a disposizione altri 500mila dollari da utilizzare per lo sviluppo della vettura, così da ottenere qualche punto in più nella seconda parte di stagione: "Il budget è fondamentale nella corsa allo sviluppo".

La talpa che ha fregato Red Bull, terremoto in F1: può crollare tutto

Hamilton: “Con un altro mezzo milione, 2021 sarebbe finito diversamente” - Poi Lewis ha concluso: “Se avessimo avuto un altro mezzo milione di dollari da spendere, ci saremmo trovati in una posizione diversa in alcune delle gare successive e avremmo potuto avere un altro piano”. Insomma, tanta amarezza, in attesa dei risultati di lunedì, quando la Fia farà luce sull’eventuale sforamento di Milton Keynes.