Max Verstappen, rivelazione-choc: "Chi è il suo unico amico in Formula 1"

Fortissimo in pista, ma senza amici all’interno del paddock. Leo Turrini dipinge così Max Verstappen nel suo editoriale su Il Giorno, in commento alla vittoria-Mondiale dell’olandese a Suzuka. “Aggressivo anche fuori dalle piste, all’inizio alternava capolavori agonistici ad errori dettati dal furore di chi non voleva saperne di aspettare — scrive — Bruciava dentro di lui la fiamma della velocità. Anche per questo, di amici ai box non ne ha poi tanti”. L’unico amico, paradossalmente, è Charles Leclerc, l’eterno rivale ferrarista ai tempi dei kart, che in questa stagione ha trovato “un rapporto decente” con l’olandese. “Quello con cui — aggiunge Turrini — Max era abituato a litigare di brutto sin dei giorni dell’adolescenza, quando i due si sfidavano senza tanti complimenti su qualunque tipo di tracciato e con qualunque mezzo meccanico”.

Oggi, nel 2022, Max è un campione consacrato. Ha compiuto il definitivo salto di qualità un anno fa, strappando il titolo nel rocambolesco finale di Abu Dhabi contro Hamilton e la Mercedes. “In quel duello rovente, Verstappen non ha risparmiato i colpi bassi, ricevendone pure — ha aggiunto Turrini nel suo editoriale — Ma l’ha spuntata, diventando non solo campione, bensì uomo. Dovesse durare come Fernando Alonso, nel 2039 Verstappen sarebbe ancora in pista. Non è una promessa. È una minaccia per i suoi avversari”.

Intanto però Max pensa al presente, dato che nelle ultime quattro gare di stagione potrebbe rompere la bellezza di tre record: il dato sul maggior numero di punti (detenuto da Hamilton nel 2019, 413); quello sul distacco più grande dal secondo classificato (le 155 lunghezze di Vettel sulla Ferrari di Alonso nel 2013) e sulle vittorie in un’annata (Schumacher nel 2004, e ancora Vettel nel 2013, sono fermi a quota 13). Insomma, sanzione per lo sforamento del budget cap a parte (https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/33408684/red-bull-budget-gate-violazione-minore-tarallucci-vino.html), tra Austin e Abu Dhabi c’è modo di entrare ancora di più nelle statistiche della F1.