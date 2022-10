Milan, cambia tutto: Malick Thiaw, quello che nessuno ha notato

17 ottobre 2022 a

Il Milan vince anche nelle difficoltà, e nonostante un gioco più lento e compassato, è tornato a casa con altri tre punti sofferti ma importantissimi, non facendo avvicinare l’Inter, né scappare il Napoli. E scopre, a sorpresa, il buon Malick Thiaw, che entra nel finale e salva due gol importantissimi, evitando un doloroso 2-2 finale. Prestazione che ha convinto lo stesso Stefano Pioli, dopo che il giocatore, arrivato a fine mercato dallo Schalke 04 a titolo definitivo per circa 5 milioni di parte fissa e 2 di bonus, è stato lanciato in campo al minuto 83’. Il classe 2001, entrato per Leao, si è superato in due occasioni.

Thiaw, che esordio: sventa due occasioni del Verona

La prima al minuto 87, quando la palla messa al centro da Veloso, da sinistra, è finita sui piedi di Piccoli, che a botta sicura ha trovato la respinta del giovane difensore tedesco, in spaccata, riuscito a ‘parare’ il tiro dell’ex attaccante dell’Atalanta. Un salvataggio che è quasi un gol, dato che da quel momento fino alla fine i rossoneri non riescono più a uscire dalla metacampo. Il secondo al minuto 90’ quando il Verona trova ancora una volta la palla per mettere in rete il 2-2, ma Djuric, che stava calciando in porta a botta sicura, si ritrova ancora la respinta in scivolata di Thiaw.

Pioli: “Thiaw, Dest e Vranckx giovani, ma pronti a breve”

"Non dimentichiamoci che Thiaw, Dest e Vranckx sono arrivati neanche due mesi fa, sono giovani — ha detto Pioli a fine partita — vengono da campionati diversi e metodologia diversa, ma hanno un grande potenziale e una disponibilità di lavorare. Sono sicuro che tra poco saranno pronti".