Gianluigi Donnarumma, invasione-choc: chi gli piomba alle spalle

Il Psg si prende un’importante vittoria contro il Marsiglia, ma quello che è accaduto domenica sera dietro alla porta di Gigio Donnarumma ha avuto dell’incredibile. Un attivista dell'associazione "Just stop oil", infatti, è entrato in campo e voleva legarsi al palo della porta in quel momento difesa dall’ex portiere del Milan. Con la volontà di inscenare una singolare protesta così da attirare l'attenzione pubblica, sul tema dell'emergenza climatica e della crisi energetica. Un episodio accaduto verso la fine del primo tempo, quando la squadra di Galtier era in vantaggio sull'Olympique Marsiglia per 1-0 con gol di Neymar nel finale di primo tempo.

Un’invasione durata pochissimo

Il copione è lo stesso di molte altre situazioni simili, ma questa volta finito diversamente: l'uomo che non riesce a portare a termine il piano, ovvero incatenarsi e interrompere l'incontro. Tanto che l’attivista è stato subito raggiunto dagli steward e dagli agenti, placcato e trascinato via con la forza provocando un'interruzione di pochi secondi. E non è il primo caso che accade, se si ripensa anche ad Everton-Newcastle della scorsa stagione, quando un ragazzo membro dell'associazione legò addirittura il collo al palo: aveva addosso la maglietta sulla quale c'era il messaggio virale dell'ente. Di recente, in Formula 1, si ricorda l’ingresso di attivisti al via del GP di Silverstone. Questa domenica, invece, due ragazze hanno lanciato una zuppa di salsa contro un quadro di van Gogh (protetta da un vetro, l'opera d'arte non è andata perduta).



Le invasioni di Mario Ferri “Il Falco”

Qui in Italia, si ricordano invece le invasioni di Mario Ferri, detto il Falco. Ristoratore abruzzese noto per aver invaso durante una finale di Champions League, Barcellona-Manchester, quando cercò di mettere la sciarpa del Milan intorno al collo di Messi. Famosa è la sua maglia da Superman, che indossò per dimostrare la sua contrarietà alla mancata convocazione di Cassano in Nazionale. Ma si ricorda anche un suo intervento durante un Real Madrid-Milan 2-0 dell’ottobre 2010 o durante un Italia-Far Oer disputata a Firenze.