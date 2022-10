Juve, Vlahovic? "Ha preparato tutto": il gesto incredibile che nessuno ha notato

18 ottobre 2022 a

Solo nei momenti di difficoltà, si vedono i veri trascinatori di una squadra. Nella Juve, Dusan Vlahovic è sicuramente uno di questi, come ci dimostrano le immagini di Torino-Juve dello scorso sabato. Match vinto 1-0 nel finale dalla squadra di Allegri, proprio col gol del bomber ex Fiorentina. Dal modo in cui il serbo incoraggia Kean, dopo un clamoroso errore sotto porta alla metà della ripresa (spingendo la vecchia punta di Everton e Psg verso il centrocampo), all’indicazione rivolta a McKennie prima dell’angolo che ha portato alla rete della vittoria. Nel “BordoCam" di Dazn, infatti, si può notare come tutto non sia stato casuale. La punta serba, posizionata davanti al giocatore statunitense, ha sfiorato più volte il compagno, per indicargli il movimento che avrebbe fatto in area dopo la battuta del corner.

Vlahovic, l’indicazione a McKennie sul movimento prima del gol

L’immagine di Dazn, infatti, ci mostra un Vlahovic che indica verso sinistra con la mano, nascosta dietro alla schiena. Segnale chiaro che la punta si sarebbe mossa verso il secondo palo, lasciando dunque al numero 8 la posizione. Una scelta che alla fine si è rivelata come corretta, dato che l’ex attaccante della Viola, dopo la sponda di Danilo a centro area, ha dovuto solo spingere dentro la palla.

Vlahovic e il gol toccasana per la Juve (e per Allegri)

Una vittoria per la squadra del criticatissimo Allegri, che, almeno per un weekend, ha allontanato le scorie pesanti delle sconfitte di San Siro contro il Milan e di Champions con il Maccabi Haifa, che ora impensierisce e non poco i bianconeri per la conquista del terzo posto nel girone: quello dell’accesso diretto in Europa League. Difficile ambire ai primi due posti contro le ostiche Psg e Benfica. Più possibile scendere nella seconda competizione europea, per importanza. La vittoria di sabato, intanto, è tutta merito di un grande Dusan Vlahovic.