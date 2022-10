Jen Selter, si rompe il body: lato B nudo in diretta

26 ottobre 2022 a

Capita anche ai migliori, e anche in diretta. Jen Selter viene considerata la "Cristiano Ronaldo del fitness": fisico perfetto, esposizione mediatica totale, un esercito (per l'esattezza, 14 milioni e mezzo di follower su Instagram) pronti a seguirla quotidianamente, vedere fino all'ultimo dei suoi video, sfogliare ogni album e condividerlo a più non posso, per la gioia degli sponsor che la pagano profumatamente. Insomma, un colosso economico fondato su un corpo strabiliante.

A conferma che per CR7 il periodo è però poco favorevole, ecco la gaffe clamorosa della Selter. Mentre l'attaccante dei record delè da mesi sul mercato (senza successo) tra un broncio, una protesta, una panchina e una prestazione sotto tono in campo, la 29enne modella americana ha dovuto fare fronte allo scherzetto del suo body, che si è slacciato di punto in bianco e sul più bello, durante un esercizio eseguito a favor di telecamera con tanto diin onore di Halloween. Nel corso del piegamento, il costumino si è rotto lasciandola letteralmente nuda con il poderosoin primo piano (che molti considerano il più bello del pianeta).

Jen si è accasciata a terra coprendosi ridendo, un po' per il divertente imprevisto e un po' per l'imbarazzo. Alla fine, però, più che il pudore vinse il marketing. La Selter ha deciso comunque di pubblicare la clip, che ha fatto il pieno di commenti divertiti e, immaginiamo, pure di visualizzazioni. Sbadata e sfortunata, certo, ma pure molto, molto furba la ragazza.