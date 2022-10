Federica Pellegrini, "il seno è cambiato". E ora è così

29 ottobre 2022 a

a

a

Niente più gare di nuovo per Federica Pellegrini che un anno fa ha annunciato l'addio. E gli effetti si vedono eccome. Secondo la Divina il suo corpo "sta cambiando". "Smettendo di nuotare sapevo che il mio corpo sarebbe cambiato. Ero terrorizzata dal mio metabolismo - ha ammesso -, invece il fisico si è adeguato bene. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Allora mi sono detta: 'Incredibile, ho il seno!'". Raggiunta dal settimanale Gente la Pellegrini parla di una nuova vita: l'addio alla sua più grande passione, ma anche il matrimonio con l'ex allenatore Matteo Giunta.

Federica Pellegrini si è sposata, vestito mozzafiato. E tra gli invitati... | Guarda

"Facendo meno attività - ha proseguito - ho meno fame di prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua dieci volte. Un conto è farlo due o tre volte la settimana o quando riesci. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare". Per questo i muscoli pettorali hanno lasciato spazio a forme più morbide: "Non girando più le braccia in acqua mi sono accorta del cambiamento dopo tre mesi. E la cosa mi ha stupita".

"Il grande assente". Chi non c'era alle nozze di Federica Pellegrini

Per l'ex nuotatrice si prospetta un futuro ricchissimo di esordi. La Pellegrini infatti parteciperà alla prossima edizione di Pechino Express e tra i prossimi obiettivi c'è quello di lavorare a un'Academy con l'intento di scovare i nuovi talenti del nuoto italiano. "Quest'ultima avventura - ha concluso - la sento mia, perché mi permette di restare nel mio ambiente. Ci sarà questo passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni. Credo tanto nel riuscire a trasmettere la mia passione per l’acqua e il nuoto".