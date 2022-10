Donnarumma stupisce tutti: sangue e mannaia in mano

30 ottobre 2022 a

a

a

Gianluigi Donnarumma mai visto così. Il portiere della Nazionale e del Paris St. Germain ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare alle prese con in festeggiamenti di Halloween. Il portiere indossa il costume di un chirurgo con un coltello tra le mani tutto insanguinato. Al suo fianco una ragazza vestita da infermiera. Un modo divertente per trascorrere questa festa che soprattutto all'estero viene vissuta un po' come un carnevale di fine anno.

"Ci hai rotto le...": raptus contro Donnarumma, il gesto sfuggito a tutti

E in tanti sui social hanno commentato la foto di Donnarumma apprezzando la scelta del costume. Certo Donnarumma è irriconoscibile nei panni di un chirurgo che ha per le mani una mannaia. E i festeggiamenti di Halloween non si sono tenuti solo a Parigi dalle parti di Gigio, ma anche in Italia. È di queste ore la notizia di un mega rave party a Modena che ha di fatto paralizzato la città e creato grossi problemi sulla rete autostradale con la chiusura di alcune uscite.

Leao, Milan col fiato sospeso: quanti soldi servono subito

Solo l'intervento tempestivo del Viminale con l’ordine di sgombero da parte del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha riportato la situazione alla normalità. Nelle prossime ore molto prbabilmente la viabilità potrebbe riprendere in modo regolare sulla rete autostradale senza ulteriori disagi per chi si sposta per il ponte dei Morti.