Mbappè, il "metodo-Chiellini" non funziona: come finisce con Gatti

Ha perso il Pallone d’Oro solo per Karim Benzema, ma Kylian Mbappé non si è fatto prendere dalla delusione, continuando a stupire in campo. Tanto che il gol che ha portato il primo vantaggio al Psg, nel match di Torino contro la Juventus, è tutto da vedere. Un'azione che fotografa benissimo la differenza che c'è tra le due squadre. Un'azione rapida, veloce quella del Paris, che con pochi tocchi ha tagliato in due la squadra di Allegri. Il pallone è finito all’esterno francese ex Monaco, che ha accelerato e con una rapida fuga in avanti, avanzando, ha puntato Federico Gatti. Il difensore ha cercato di tenerlo, provando ad aggrapparsi alla sua maglia, ma non lo ha fermato.

Povero Gatti, che gol Mbappé

Un'immagine che è valsa molto più di mille parole. Che ha mostrato le difficoltà del povero Gatti, passato dai campi di B col Frosinone, l’anno scorso, a quelli di Serie A e alla Champions League. Ma anche un’immagine che ha mostrato il differente stato di forma tra i bianconeri e i parigini. Un calcio diverso, per differente situazioni di classifica sia nei rispettivi campionati che in Champions. Il tiro a giro di Mbappé, è poi finito sul palo interno alla sinistra di Szczesny e poi in rete. Chapeau!