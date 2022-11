Hamilton, sfregio a Verstappen: come lo chiama nell'intervista

04 novembre 2022 a

Il duello 2021 per il titolo è finito in favore di Max Verstappen all’ultimo giro di Abu Dhabi. Secondo il Daily Mail, Lewis Hamilton non ha un grande rispetto per il pilota olandese della Red Bull, e quando si trova a parlare nelle interviste usa i pronomi “lui” e “loro” invece che il vero nome del Campione del Mondo 2021 e 2022. E tutto ciò, secondo il tabloid inglese, accade con una certa regolarità. "Mi hanno riferito che non dice mai il mio nome — ha detto Verstappen dopo Città del Messico —. Mi è sempre stato insegnato che bisogna rispettare i risultati ottenuti dalle persone nello sport e personalmente non ho alcun problema con i risultati ottenuti da Lewis, è uno dei migliori di sempre".

Max, che in Messico ha cercato di non polemizzare, ha detto di rispettare i risultati di Hamilton (a differenza di Alonso) e ha aggiunto pure che i risultati ottenuti non sono solo figli della bontà della Mercedes: "So che quello che ha conquistato non è arrivato solamente grazie alla macchina che ha guidato — ha detto ancora —. E questo lo sappiamo tutti, ad esempio devi battere il tuo compagno di squadra e Lewis lo ha fatto costantemente. Credo bisogna riconoscere che ha fatto un lavoro straordinario".

Chi poteva essere in Red Bull al fianco di Max Verstappen era Lando Norris. Parola di Christian Horner: contatti che ci sono stati, seppur non decisivi per un passio dell’inglese nel team. “Abbiamo parlato con Lando un paio di volte nel corso degli anni – ha spiegato – ma ogni volta che abbiamo sostenuto una conversazione, il giorno dopo ha firmato un contratto con la McLaren. Ora ha un contratto a lungo termine con la McLaren, e sembra che resterà lì ancora per qualche anno”.