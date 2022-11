Ferrari, giallo-Binotto: "Sostituto con l'uomo di Leclerc", che sta succedendo

15 novembre 2022 a

Il popolo ferrarista aveva fatto i salti di gioia per l’indiscrezione sull’addio imminente dii Mattia Binotto. Da Maranello è però arrivata una smentita che è diventata un caso, dato che più fonti accreditate avevano dato per certa la cacciata del team principal. Nei confronti del quale i tifosi non nutrono nulla di personale: sono però troppe le delusioni accumulate nei suoi anni di gestione e in particolare quest’anno.

La Ferrari aveva iniziato il Mondiale con la macchina nettamente più forte eppure è riuscita a gettare pole e vittorie, tra problemi di affidabilità e soprattutto una serie di errori grotteschi a livello di strategia. E così anche questa stagione è diventata un triste supplizio per i tifosi delle Rosse, che sperano finalmente in una vera svolta. “In relazione alle speculazioni appare su alcuni organi di stampa - ha twittato la scuderia di Maranello - relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento”.

Le speculazioni però continuano: gli addetti ai lavori sono convinti che al posto di Binotto sia già stato scelto Frederic Vasseur, attualmente all’Alfa Romeo. Francese classe 1967, vanta una lunga carriera nel mondo dei motori e si è sempre occupato degli aspetti gestionali dei team, a differenza di Binotto che invece proviene dal settore tecnico. Tra l’altro Vasseur è legato da un filo diretto con Charles Leclerc, con quest’ultimo che ha esordito in Formula 1 proprio con la Sauber di Vasseur nel 2018.