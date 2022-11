Antonio Cassano sbrocca: "Buffone, mettiti la lingua in cu***"

19 novembre 2022 a

"Dobbiamo tifare Argentina ai Mondiali, così la gente inizia a mettersi la lingua in c***o. Non i tifosi eh, qualche buffone burattino". Antonio Cassano fa esplodere in una sonora risata Lele Adani, Nicola Ventola e Bobo Vieri, suoi sodali nell'ormai celeberrima BoboTv su Twitch. Le tavole rotonde dei quattro ex calciatori sono ormai punti di riferimento degli appassionati di pallone sui social, anche grazie alle uscite sopra le righe, provocatorie e spesso e volentieri scurrili e senza filtri dell'ex talento di Bari Vecchia.

Non fa nomi, Cassano, ma quei, "buffone burattino" dovrebbe essere qualche addetto ai lavori, un giornalista o un altro ex calciatore oggi opinionista. E Adani annuisce in maniera vistosa. D'altronde non è la prima volta che l'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma chiama in causa qualche vip. Dopo aver invitato a "cambiare mestiere" il telecronista Sky Fabio Caressa, ad esempio, se l'era presa con Paolo Di Canio, non citato (ma il riferimento era palese) ed etichettato con queste parole: "Finti duri vigliacchi e vili che non sono degni nemmeno di guardarsi allo specchio".

"Questo buffone burattino non fa nomi - prosegue Cassano, scatenato -, ma io potrei farli e non voglio. Perché io non do pubblicità a qualche ruffiano di m***a e questo ruffiano capirà a chi mi riferisco". Poi rivendica: "Noi siamo andati avanti a fare i calciatori... e andiamo avanti a fare i commentatori perché siamo all'altezza... non abbiamo mai leccato il c***o a nessuno, non siamo raccomandati. Tizio, Caio e Sempronio... Capiamoci. Queste tre cose sono fondamentali… ok? A buon intenditor poche parole!".