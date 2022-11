Qatar 2022, il Belgio non brilla ma vince: il Canada spreca un rigore

23 novembre 2022 a

Il Belgio rischia, soffre ma alla fine non stecca e vola solitaria in testa al girone F. I Diavoli Rossi riescono ad evitare, grazie soprattutto alla parate di Courtois, di entrare nell'esclusivo club delle Nazionali favorite che cadono alla 'prima' mondiale in terra qatariota. E trovano nel finale del primo tempo il guizzo vincente per custodire il vantaggio e superare per 1-0 un Canada sorprendente, pieno di energie e di qualità, dinamismo e forza fisica, che può recriminare per una sconfitta immeritata, segnata anche da almeno un paio di decisioni arbitrali quantomai dubbie. La squadra di Martinez, senza Lukaku (rimasto in panchina), è stata messa in serie difficoltà dalla formazione nordamericana che non ha sfruttato un calcio di rigore nei primi minuti senza concretizzare le molte occasioni costruite soprattutto nella prima frazione. I Diavoli Rossi apparsi poco pungenti hanno pagato la serata incolore di De Bruyne, mai così poco ispirato, limitandosi a contenere gli assalti degli avversari per poi colpire nell'unica ripartenza gestita senza sbavature e concretizzata da Batshuayi, il sostituto dell'attaccante interista. Con questo successo il Belgio, secondo nel ranking è primo nel girone, grazie al pareggio senza reti tra Croazia e Marocco, può gestire al meglio le prossime sfide. Ma la paura è stata tanta. E' dal 1986, da quando il Canada disputò la sua unica precedente edizione al Mondiale, che i nordamericani inseguono il loro primo storico gol. E mai come questa volta ci sono andati così vicini.

La partita è ricca di episodi fin dall'inizio, merito proprio di un Canada che gioca con ardore, grande ritmo e qualità. I nordamericani mettono subito, e a più riprese, in difficoltà i Diavoli Rossi che al 10' subiscono un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Carrasco. Dal dischetto Davies si fa ipnotizzare dal gigante Courtois che intuisce la traiettorie e respinge il pallone rasoterra alla sua sinistra. Pochi minuti dopo il Canada ha un'altra nitida occasione per andare in vantaggio e ancora una volta è Courtois a fare la differenza. Una delle squadre più attese dei mondiali, seconda nel ranking Fifa, mostra evidenti difficoltà nel costruire la manovra ed è costretta ad affidarsi alle ripartenze a agli strappi di De Bruyne quando viene servito. In due circostanze la stella belga fa però la scelta sbagliata appoggiando per il compagno di squadra più marcato bruciando così un paio di occasioni preziose. Il Canada non casa, stupisce per gioco, dinamicità, tenuta fisica, inserendosi bene tra le linee e impedendo ai mediani belgi di costruire. Troppi i palloni buttati via dalla formazione di Martinez che si sbraccia e chiede alla squadra maggior equilibrio, intensità e precisione. Il ct belga viene accontentato proprio nel finale di tempo da Batshuayi. Il sostituto di Lukaku (in tribuna) raccoglie un pallone dalle retrovie finito nell'area di rigore avversaria, ci si avventa a grandi falcate e di sinistro con un tiro ad incrociare infila di controvalzo il portiere canadese. Il primo tempo si chiude con il Canada sotto immeritatamente e che può recriminare per almeno due decisione dubbie prese dall'arbitro zambiano Sikazwe che prima nega un penalty non concesso per un fuorigioco precedente (senza valutare il tocco di un difensore belga) e poi non vede un chiaro fallo in area di Witslet su Laryea, episodio non visionato neanche dal Var.

Nella ripresa il Belgio parte con lo stesso atteggiamento con cui aveva concluso la prima frazione facendo fatica ad arginare gli affondi del Canada che ci provano con Eustachio (destro incrociato di poco fuori) e con Buchanan (tra i migliori in campo). Ma con il passare dei minuti la spinta dei nordamericani cala di intensità, i reparti si scollano, e per i belgi si aprono varchi per poter nuovamente colpire. De Bruyne però non vive una giornata particolarmente ispirato, giocando pochi palloni illuminanti. Ci prova prima Onana e poi ancora Batshuayi che su passaggio di De Bruyne, al momento del tiro si fa intercettare da Laryea in scivolata. Il Canada alle stremo non demorde e ci prova fino all'ultimo. Ma il Belgio, pur con fatica controlla e porta a casa tre punti preziosi.