Qatar 2022, Croazia-Canada 4-1: doppietta per Kramaric

27 novembre 2022 a

a

a

La Croazia soffre ma supera per 4-1 il Canada in rimonta, nella seconda giornata del Gruppo F ai Mondiali. Un successo che consente ai vicecampioni del Mondo di balzare al comando della classifica del girone con il sorprendente Marocco a quota 4 punti. Nell'ultima giornata Modric e compagni si giocheranno la qualificazione in un autentico spareggio contro il Belgio. La seconda sconfitta di fila, invece, sancisce l'eliminazione matematica del Canada con una giornata di anticipo. Non è bastato ai canadesi il gol dopo 2' di Alphonso Davies, esterno d'attacco del Bayern Monaco. La Croazia ha fatto valere il suo maggior tasso tecnico, ribaltando la partita già nel primo tempo con Kramaric al 36' su perfetta imbucata di Perisic e con l'ex interista Livaja al 44' su assist di Juranovic. Nella ripresa la Croazia legittima il successo, sfiorando a più riprese il terzo gol con Perisic, ancora Livaja e soprattutto Kramaric. Proprio il centravanti dell'Hoffenheim al 70' firma la doppietta personale con un sinistro vincente. In pieno recupero arriva il gol di Lovro Majer per il 4-1 finale.