Qatar 2022, tifosa "troppo sexy": come si presenta allo stadio, che fine le fanno fare

È già stata eletta la tifosa più sexy e desiderata di Qatar 2022, ma tale titolo potrebbe costarle guai seri. Stiamo parlando di Ivana Knoll, l’avvenente croata che sta facendo girare la testa agli spettatori degli stadi in cui gioca la Nazionale di Modric e compagni. Non tutti, però, stanno apprezzando l’esibizionismo della tifosa, “colpevole” di presentarsi troppo poco vestita per gli standard locali.

L’abito succinto che ha indossato in occasione della partita stravinta dalla Croazia per 4-1 contro il Canada non è affatto passato inosservato, anche perché lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Al di là dello scalpore suscitato, il problema per Ivana è che rischia l’arresto e la reclusione, o come minimo l’interdizione dai luoghi pubblici per aver contravvenuto a una legge non scritta di questi Mondiali. I qatarioti, infatti, “consigliano” a uomini e donne “di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche quando si recano in edifici governativi, strutture sanitarie o centri commerciali”.

Di conseguenza molte persone del posto non hanno per nulla gradito gli atteggiamenti “provocanti” della tifosa croata, che per gli standard locali avrebbe esagerato nella scelta degli abiti. C’è anche chi l’ha accusata di mancare di rispetto alla cultura del Qatar: “Vergognati, rispetta la storia, la cultura e le tradizioni dei Paesi che visiti”. Dall’altro lato della barricata chi la erge addirittura a paladina, pronta a sfidare leggi retrograde e afflittive nei confronti delle donne.