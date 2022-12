Lukaku umiliato ancora: "Ti ospitiamo noi", da chi arriva il colpo di grazia

03 dicembre 2022 a

Eliminato e pure preso in giro: per Romelu Lukaku questo è davvero un momento da dimenticare. L'attaccante dell'Inter è arrivato in Qatar completamente fuori forma, a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, ma è stato comunque buttato nella mischia nella partita decisiva e ne è uscito con le ossa rotte. Fra le tante manifestazioni di gioia per la qualificazione della Croazia ai danni del Belgio spicca quella di Ivan Rakitic, che ha detto addio alla Nazionale dopo Euro 2020 ma è ancora legatissimo al gruppo che 4 anni fa è arrivato fino in finale con la Francia ai Mondiali di Russia.

Il centrocampista del Siviglia ha preso in giro l'attaccante dell'Inter, ringraziandolo in modo beffardo per gli errori sotto porta nella gara dell'altro giorno: «Andiamo Lukaku! Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato! Andiamo!», ha detto il giocatore festante in una storia pubblicata su Instagram dal suo agente Marko Bralic. Lukaku ha giocato solo il secondo tempo contro la Croazia, evidenziando uno stato di forma lontano dall'accettabile e sbagliando clamorosamente alcuni gol, che alla fine sono costati il Mondiale al suo Belgio. Tre le nitide occasioni gettate al vento da Lukaku: la più ghiotta un palo interno a porta vuota al 60'.