Adriano cacciato di casa dalla moglie dopo 24 giorni di matrimonio

La miseria di 24 giorni. Quanto è durato il matrimonio tra Adriano e la bella moglie Micaela Mesquita (di 15 anni più giovane). Mollato per una motivazione purtroppo netta e che non ha giustificazione. Per due giorni, infatti, l'ex attaccante del Brasile è sparito nel nulla. È tornato a Vila Cruzeiro, la favela di Penha dov'è cresciuto nella zona a nord di Rio de Janeiro, ma cosa abbia fatto in quelle 48 ore di buio totale è un mistero: una foto lo ritrae sorridente accanto a un gruppo di persone che indossano la maglia della Seleçao, il resto è un buco nero. E quando rientra a casa scoppia la lite con la consorte. Per un matrimonio finisco dopo poco più di tre settimana. La luna di miele fa presto a diventare di fiele e la festa privata che sarebbe dovuto essere organizzata dai tue per festeggiare il "fatidico sì" (momento condiviso anche sui social) è andata in malora.

Adriano, vita sentimentale travagliatissima

La vita sentimentale di Adriano è sempre stata complessa. A febbraio scorso, infatti, fece scalpore il suo rapporto con una giovane studentessa di Medicina: la bionda Ceu Oliveira, che aveva la metà dei suoi anni. Un flirt e via, abbassando ancora un po' l'età media delle sue conquiste: l'ex imperatore del calcio internazionale si accompagnò alla 18enne Bia Miranda. Mora, occhi scuri, fisico perfetto l'esatto contrario della bionda dal corpo mozzafiato con la quale era stato insieme fino a pochi mesi prima. Poi è arrivata Micaela, gli era sembrata quella giusta. E quando lei gli ha chiesto "perché alla partita di pallone non porti anche me" è crollato il castello di buone intenzioni e illusioni. "Sono ancora sposata – ha dichiarato la donna ai media brasiliani -, aspetto di parlare con mio marito per decidere se annullare il matrimonio, cosa ne faremo della nostra vita".

