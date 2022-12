Mihajlovic, lo strazio di Silvia Toffanin: "Il giorno che non scorderò mai"

17 dicembre 2022 a

Un messaggio toccante quello che Silvia Toffanin ha voluto dedicare a Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore e allenatore morto a 53 anni a causa di una leucemia mieloide. La conduttrice non ha profili social, quindi per farlo ha utilizzato l'account di Verissimo, dove ha scritto: "Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia”.

Il post è stato pubblicato mentre il programma di Canale 5 ha riproposto l'emozionante intervista di cui fu protagonista Mihajlovic tempo fa. Non appena il messaggio è stato postato su Instagram, migliaia di fan hanno voluto lasciare un commento. Tantissimi, rivendendo la chiacchierata tra Mihajlovic e la Toffanin, non solo hanno commemorato l'ex calciatore per la sua caparbietà, ma si sono congratulati anche con la conduttrice per il modo in cui ha timonato l'intervista.

“Solo tu potevi empatizzare in quel modo con lui”, ha scritto un utente, rivolgendosi alla Toffanin. “Intervista squisita”, ha commentato un altro spettatore. E ancora: “Solo Silvia poteva presentare un’intervista del genere. Lui un UOMO FORTE, Silvia una grande presentatrice con un’empatia pazzesca”. Ad apprezzare il messaggio della Toffanin anche diversi volti noti della tv italiana, come Federica Panicucci, Cristina Chiabotto, Pier Paolo Pretelli, Gemma Galgani e Filippa Lagerback.