Argentina, tifosa in topless? Dramma in Qatar: che fine sta per fare

L'entusiasmo per la vittoria dell'Argentina ai Mondiali in Qatar è stato a tratti incontenibile. I tifosi che hanno sostenuto la squadra allo stadio sono letteralmente impazziti dopo i rigori e durante la premiazione, quando Leo Messi ha alzato la coppa al cielo. Una gioia incontenibile dovuta al fatto che erano trascorsi ben 36 anni dall’ultima vittoria di un Mondiale.

Una tifosa in particolare non è riuscita a contenersi. E ha voluto festeggiare il trionfo dell'Albiceleste in modo a dir poco particolare. Cos'ha fatto di preciso? Ha deciso di spogliarsi, rimanendo così in topless davanti a tutti, in mondovisione. La ragazza è stata immortalata dalle telecamere e il video ha già fatto il giro del mondo: si tratta di una donna bionda che salta e festeggia la vittoria della sua Argentina a modo suo.

Adesso, però, come scrive Sportfair.it, pare che la tifosa rischi grosso: potrebbe addirittura finire in prigione per il suo gesto. Infatti, anche se le donne non del Qatar non hanno bisogno di indossare l’abaya, la lunga tunica nera, a loro è comunque richiesto di coprire la parte superiore almeno fino all’ombelico, spalle comprese, mentre la parte inferiore dovrebbe essere sempre coperta fino alle ginocchia. Alle donne che viaggiano nella nazione araba, inoltre, sarebbe vietato anche indossare indumenti attillati o mostrare scollature troppo profonde.

